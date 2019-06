Per una notte in A1 chiusa la stazione di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 giugno, sarà chiusa l’uscita della stazione di Fidenza, per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Parma o di Fiorenzuola d’Arda.