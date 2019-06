Slc Cgil E-R: proclamazione sciopero regionale prestazioni straordinarie Poste Italiane 18 giugno-17 luglio

“Abbiamo proclamato lo sciopero di ogni prestazione straordinaria ed aggiuntiva, dal 18 giugno al 17 luglio 2019, per tutto il personale di Poste Italiane SPA applicato in Emilia Romagna” dichiara una nota di SLC-CGIL Emilia Romagna.

“Ci saremmo aspettati un confronto di merito serio, dopo il ripetersi di incontri senza sostanziali passi in avanti, con un Azienda riluttante ad affrontare le istanze sindacali oggetto del conflitto, tematiche che non possono essere rimandate a lungo:

• la carenza di personale nei settori del recapito, della logistica e negli uffici postali, testimoniato dal ricorso continuo al lavoro straordinario

• il mancato rispetto dell’orario di lavoro con straordinari non pagati

• carichi di lavoro nel recapito che comportano un’intensificazione della prestazione lavorativa

• le pressioni commerciali e i distacchi reiterati nella sportelleria

• l’esternalizzazione di servizi di trasporto al Cmp

Il risanamento dei conti realizzato e decantato dall’Azienda si è giovato della collaborazione e dei sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori, che oggi meritano delle risposte immediate”.

“Come SLC CGIL riteniamo sia arrivato il momento di aprire un percorso di rivendicazione sindacale, a partire dai luoghi di lavoro, che metta al centro le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori sempre più disagiate, intervenendo sull’organizzazione del lavoro nel rispetto degli accordi sottoscritti. Per queste ragioni come SLC CGIL indiremo a livello regionale assemblee in tutti i luoghi di lavoro a sostegno della vertenza in atto”.

(Giuseppe Ledda – Francesco Miceli -SLC-CGIL Emilia Romagna)