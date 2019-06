Vende giocattolo da collezione su Facebook poi non spedisce nulla: denunciato dai carabinieri di Castellarano

Dalla provincia di Caserta un 44enne di San Prisco si è insidiato nel Marketplace di Facebook commercializzando a prezzi assolutamente concorrenziali giocattoli da collezioni. Le trattative correvano tramite l’applicativo della messaggeria istantanea e quando sulla carta prepagata veniva accreditato il corrispettivo dovuto il gioco era fatto: alla vendita non corrispondeva la spedizione di quanto acquistato. Quando l’acquirente lamentava il ritardo l’astuto truffatore inizialmente tergiversava con false promesse poi bloccava l’acquirente e sparire nel nulla.

Un 44 casertano, scoperto dai carabinieri della stazione di Castellarano, è stato così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di truffa. La vittima, un 40enne di Toano, con l’intento di fare un affare ha risposto ad un annuncio sul social, acquistando un giocattolo da collezione della serie ‘Ken il Guerriero’ per un costo di circa 250 euro che ha versato tramite bonifico sulla carta prepagata fornita dal venditore, per poi scoprire di essere raggirato quando non ha ricevuto l’oggetto acquistato. L’uomo si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Castellarano formalizzando la denuncia per truffa.

Dopo una serie di riscontri i militari hanno catalizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato, nei cui confronti sono stati acquisiti una serie di elementi di responsabilità per il reato di truffa per la cui ipotesi l’uomo è stato denunciato. Per il 40enne reggiano la possibilità ora di essere ora risarcito in sede penale a conclusione dell’iter processuale, mentre sul truffatore salernitano i carabinieri di Castellarano intendono far luce circa un eventuale giro d’affari, visto che l’uomo risulta avere numerosi precedenti specifici.