A Casa Corsini non si va ancora in ferie

Ulteriori appuntamenti per il FabLab Junior del Comune di Fiorano Modenese prima della pausa estiva.

Mercoledì 19 giugno in programma ci sono due workshop gratuiti rivolti a docenti ed educatori, per imparare a disegnare e stampare con la Vinylcutter. La VinylCutter è un plotter da taglio vinile molto veloce: si possono produrre banner, striscioni, personalizzazioni, retroilluminati, stencil, termo-adesivi per magliette ed altro ancora. Intagliando fogli di rame adesivo si possono inoltre creare circuiti elettrici sottili e flessibili; anche dopo il corso sarà possibile utilizzare la Vinylcutter del FabLab, a disposizione per progetti condivisi.

Per iscrizioni: info@casacorsini.mo.it.

Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno al FabLab Junior di Casa Corsini c’è invece lo Steam Summer Camp tecnologico, un’intera settimana di laboratori per imparare facendo. Creatività, sperimentazione e tanta pratica: ingredienti perfetti per muovere i primi passi nel mondo makers.

Coding, modellazione e stampa 3D, robotica, elettronica e tanto altro tutte le mattine dalle 10,30 alle 12,45 per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni in un percorso gratuito ricco di opportunità di apprendimento e divertimento. Un’intera settimana di immersione nelle smart technologies: bambine e bambini potranno sperimentare e approfondire le tecnologie che sono alla base dei prodotti che ci circondano nella vita quotidiana, ma anche alcune delle pratiche che saranno alla base degli oggetti e servizi del futuro attraverso pratiche divertenti: gare con i robottini Ozobot, Micor:bit, come riconoscere gli insetti, i primi circuiti elettronici e tanto ancora.