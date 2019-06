Nati per giocare… d’estate: si comincia giovedì 20 giugno

Giovedì 20 giugno, giovedì 27 e giovedì 4 luglio, con la partecipazione di Balena Ludens e Legalità Bene Comune, l’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese organizza al Bla, dalle ore 21 alle ore 23, tre serate di ‘Nati per giocare’, versione estate 2019.

E’ un ciclo di serate di gioco sano e intelligente per adulti e giovani over 16. Verranno dimostrati ai presenti i giochi da tavolo disponibili presso la Ludoteca Barone Rosso, ospitata dal Bla, in Via Silvio Pellico n.9 e diverse novità del panorama ludico internazionale.