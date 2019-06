Nuova Didactica invita alla presentazione di uno Study Tour in Silicon Valley

Uno Study Tour in Silicon Valley progettato per apprendere nuovi modelli di business, riflettendo sulle principali implicazioni strategiche e organizzative collegate ai processi di Digital Transformation in atto, attraverso una serie di incontri con manager di alcune importanti aziende, riconosciute come benchmarks d’eccellenza sul tema.

A proporlo è Nuova Didactica, la scuola di management di Confindustria Emilia, che presenterà il viaggio e illustrerà il progetto “L’impresa che verrà” alla stampa e agli imprenditori interessati mercoledì 19 giugno alle ore 17 nella Sala Giunta della sede modenese di Confindustria Emilia.

Ad aprire l’evento saranno i saluti di Alberto Bortoli, presidente di Nuova Didactica, e di Emanuela Pezzi, direttore generale di Nuova Didactica.

A seguire prenderà la parola il coordinatore dello Study Tour Maurizio Sarmenghi che presenterà nel dettaglio il viaggio in programma dal 2 al 10 novembre 2019, oltre alle due sessioni d’aula che si terranno il 29 ottobre e il 20 novembre 2019.

Il pomeriggio verrà concluso da Luigi Tagliavini, general manager di NxStage Italy che racconterà la sua esperienza passata in percorsi analoghi organizzati dalla Scuola.

Quest’anno Nuova Didactica ha deciso di proporre ai propri clienti questa iniziativa proprio perché ritiene indispensabile offrire opportunità di confronto, di scambio d’esperienze, di verifica di soluzioni già sperimentate con successo.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo seghedoni@nuovadidactica.it. Posti limitati.

Per informazioni è possibile contattare Sara Seghedoni al numero 059/247906