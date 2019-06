Reggio Emilia: la Polizia sequestra 130 chili di marijuana arrestando un presunto trafficante

Nella giornata di ieri gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio dei colleghi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno bloccato all’altezza dei parcheggi della ex Caserma Zucchi un’auto condotta da un cittadino albanese, letteralmente stipata di sostanza stupefacente, in particolare marijuana, per un peso complessivo, di oltre 130 chili. Si tratta dell’ennesimo maxi sequestro messo a segno dagli uomini della Squadra Mobile Reggiana.

(immagine d’archivio)