Hera, intervento in corso per riparare una condotta idrica a Bologna: modifiche alla viabilità

Hera, intervento in corso per riparare una condotta idrica a Bologna: modifiche...

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta dell’acquedotto, che si è verificata questa notte in via Montefiorino a Bologna. L’area è stata messa in sicurezza immediatamente e questa mattina sono iniziate le operazioni di cantiere. I lavori di scavo e di riparazione verranno effettuati d’urgenza per limitare al minimo il disagio e termineranno, salvo inconvenienti, entro la giornata di oggi. All’unico condominio rimasto privo del servizio sono stati già consegnati dei sacchetti di acqua. Entro la serata sarà quindi ripristinato il servizio.

Per permettere l’intervento, a partire da oggi e fino a lunedì 24 giugno compreso, in via Montefiorino si osserverà un senso unico da via Andrea Costa verso via Tolmino, il senso opposto sarà precluso al traffico.

Nella zona circostante al cantiere è stata posizionata un’apposita segnaletica di avviso.

Hera assicura che i lavori verranno svolti con la massima attenzione per arrecare il minor disagio possibile.

Nelle prossime settimane Hera programmerà inoltre la sostituzione di un intero tratto di rete idrica in via Montefiorino, ormai vetusta, della lunghezza di circa 60 metri. Questo per prevenire possibili future interruzioni del servizio causate da rotture, e quindi disagi ai residenti.

L’iniziativa rientra nel programma di rinnovo reti che viene pianificato in base alle criticità rilevate nella gestione del sistema idrico.

Per informazioni è a disposizione il Pronto Intervento Hera al numero 800.713.900 per le segnalazioni di rotture e guasti alle reti idriche.