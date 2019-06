Il retrorunner vignolese Venturelli secondo a Gambarare abbassa di ben 23” il record personale

Prosegue al meglio la preparazione per il Campionato Italiano di Retrosalita per il retrorunner vignolese (zolese di adozione) Alberto Venturelli (G.S. Vigili del Fuoco Arezzo – Gruppo Cremonini) presente al km in retro promozionale in occasione della Gamba Run a Gambarare (VE). Presenza molto massiccia di atleti divisi unicamente tra Under e Over maschili e femminili pronti a sfidarsi sull’anello da 500 mt in buona parte in rettilineo.

Allo sparo partenza a razzo di Paolo Callegari e dello stesso Venturelli, 10 medaglie vinte all’ultima rassegna iridata e già dopo i primi 100 metri era chiaro che la fuga a due sarebbe arrivata fino al traguardo. Al giro di boa dei 500 mt Callegari transitava in 1’59” e Venturelli in 2’01”, tempi di assoluto valore.

Il distacco di 2 secondi tra i due atleti veniva mantenuto fino al traguardo che vedeva vincitore il ferrarese in 4’20” col vignolese secondo in 4’22”, record personale abbassato di ben 23”. I primi inseguitori giungevano al traguardo dopo oltre un minuto dai due battistrada.

Ottimo banco di prova in vista della prova di calendario in programma il 14 luglio a Carbonara di Rovolon (PD) che come ogni anno metterà a dura prova le gambe e i nervi dei retrorunner italiani.