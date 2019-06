Riziero Santi nominato Presidente del Consiglio d’ambito transitorio di ATERSIR

Ieri, 20 giugno, si è insediato il Consiglio d’Ambito transitorio di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), che ha subito provveduto all’elezione del proprio Presidente, nella persona di Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini.

Con l’elezione dei sindaci dello scorso 26 maggio, sono da rinnovare anche le cariche in ATERSIR, l’Agenzia che si occupa dei servizi pubblici ambientali, servizio idrico integrato e servizio gestione rifiuti – presieduta sin qui dall’ex Sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani.

In attesa di nominare i nuovi amministratori negli organi dell’Agenzia, per garantirne la necessaria continuità, si è insediato un Consiglio d’Ambito transitorio costituito dai Presidenti delle Province. Esso resterà in funzione fino alla nomina dei nuovi membri del Consiglio d’Ambito; intanto si è avviata la fase di convocazione dei Sindaci dei vari territori provinciali, affinché questi procedano alla nomina dei Coordinatori di ciascun Consiglio Locale, del rappresentante in Consiglio d’ambito per i rispettivi territori e del Presidente.

Riziero Santi, Sindaco del comune di Gemmano dal 2013, è stato eletto Presidente della Provincia di Rimini il 6 Novembre 2018.