Sulla SP623 – Vignolese senso unico alternato

Sulla strada provinciale 623 Vignolese nella sola giornata di sabato 22 giugno sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri dalle 8 alle 18, in prossimità del ponte sul torrente Nizzola.

Il provvedimento si rende necessario per consentire la posa di elementi scatolari nell’ambito del progetto di messa in sicurezza del nodo idraulico in corrispondenza dell’intersezione tra il torrente Nizzola e il canale Diamante in comune di Modena. I lavori sono commissionati dal Consorzio della Bonifica di Burana e realizzati dalla ditta Zaccaria Costruzioni.