EuroU21, lo stadio di Reggio Emilia si prepara a una serata speciale

Rendiamo indimenticabile lo stadio anche questa sera, con il «Città del Tricolore» tutto esaurito e pronto a celebrare l’Europeo UEFA Under 21 in una cornice bellissima: sarà davvero speciale se accoglieremo i nostri avversari applaudendo il loro inno, e sventolando anche le loro bandiere. Gli spettatori di Reggio Emilia le troveranno sui loro seggiolini. Poi 21.000 voci canteranno l’inno di Mameli e sventoleranno 21.000 bandiere tricolori per spingere la squadra azzurra all’impresa.

Ricordiamo che le casse dello stadio non saranno aperte, i tifosi sono dunque invitati a recarsi al «Città del Tricolore» con adeguato anticipo e di non farlo se non in possesso di regolare biglietto.

I coupon promozionali distribuiti nei giorni scorsi non danno più diritto all’accesso allo stadio per la gara contro il Belgio: ora sono validi esclusivamente per accedere agli sconti per l’acquisto di un biglietto delle successive partite, in base alle disponibilità degli stadi e fino ad esaurimento posti.

Ricordiamo che i biglietti per le altre partite sono in vendita online al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.