Si svolgono a Sestola i campionati italiani di Downhill

Ieri sono svolte le prove libere nella pista, dedicata a questa disciplina, che collega Pian del Falco a Sestola. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, durante lo svolgimento delle prove, un ragazzo di 27 anni della Nuova Zelanda, arrivato quasi alla fine della pista in prossimità di Sestola, dove parte le seggiovia quadriposto, per cause da accertare è caduto procurandosi un importante trauma toracico.

Subito il 118 inviava sul posto l’ambulanza di Sestola la squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone e l’elicottero di118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Rapidamente raggiunto dalla squadra territoriale, il paziente veniva valutato e immobilizzato. Il personale del CNSAS, confermava l’intervento dell’elicottero, che era ormai a pochi minuti da Sestola. Sul posto il personale sanitario, veniva sbarcato con il verricello e dopo aver valutato il paziente lo stabilizzava, praticando anche l’analgesia, visto che era moto addolorato e, successivamente veniva imbarcato con il verricello, perché il luogo in cui si era verificato l’evento non è atterrabile e poi trasportato in codice di media gravità all’Ospedale di Baggiovara.