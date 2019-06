Spacca finestrino di un’auto e ruba borsetta, arrestato

Ieri sera, verso le 22,00, i Carabinieri di Carpi hanno arrestato un pregiudicato tunisino 38enne con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo, residente in città, poco prima si era avvicinato ad un’auto parcheggiata in Viale dei Cipressi; dopo aver infranto un finestrino ed essersi impossessato di una borsetta custodita nell’abitacolo, si è allontanato raggiungendo una pizzeria poco distante. Un cittadino, però, avendo assistito alla scena, ha nel frattempo avvertito i Carabinieri ai quali, telefonicamente, ha fornito tutte le indicazioni per l’identificazione e il rintraccio dell’autore del furto. I militari lo hanno fermato nel locale, ove l’uomo aveva appena ordinato una pizza, recuperando la refurtiva poi riconsegnata alla proprietaria dell’autovettura.

L’uomo, che dovrà rispondere di furto aggravato, è stato tradotto in carcere.