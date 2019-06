Un’estate ricca di iniziative al parco Rocca di Castelnovo di Sotto

E’ iniziata il 18 giugno e si concluderà il 13 settembre la grande rassegna estiva “Restate in Rocca”, voluta dall’amministrazione comunale per animare il parco durante i prossimi mesi.

Sedici è il totale degli spettacoli che si alterneranno all’interno del polmone verde castelnovese. Il momento clou sarà l’inaugurazione della riqualificata piazza Prampolini che avrà luogo giovedì 11 luglio. Alle 20 tutti a tavola per la cena di beneficenza lungo via Gramsci, a cura delle volontarie di Castelsport, mentre alle 21.30 concerto in piazza dei “Ma noi no”, band che propone cover dei Nomadi e che per l’occasione suonerà insieme al leader del gruppo di Novellara Beppe Carletti.

Il primo appuntamento in ordine di tempo però avrà luogo il 25 giugno. Ad organizzarlo il gruppo dei “Jumpers” nello spazio “Handroccacafè”. Alle 21 i genitori amici della Biblioteca metteranno in scena “Cenerentola”. Si proseguirà venerdì 28 giugno con il concerto, alle ore 21, della Cb band. Martedì 2 luglio (ore 21.30) lo spettacolo clownesco “Che disastro Bubba” organizzato dai “Jumpers”. Lunedì 8 luglio concerto dei “Mé, pék e barba” e il 9 luglio, a partire dalle 21.30, lo spettacolo di magia “Abracabimbus”.

Il 19 luglio musica con il concerto di “F.B. Trio” che dedicherà un tributo ai grandi cantautori internazionali. Venerdì 19 luglio “Le cento storie di Aemilia”: serata della legalità con la presentazione del libro del giornalista Paolo Bonacini intervistato da Stefano Morselli. Martedì 30 luglio saranno protagonisti i comici Antonio Guidetti ed Enzo Fontanesi con la commedia “L’era ‘na fresca sireda ed setember”. Ogni mercoledì di luglio, nello spazio “Handroccafè” balli di gruppo con Lg Evolution.

Dopo una breve pausa gli spettacoli riprenderanno martedì 20 agosto con la commedia dialettale “Filos – A teatro nella stalla” con Auro Franzoni. Domenica 25 agosto il “teatro d’Arte e Studio” presenterà “Storia di Ermes Oliva, detto Al Nigher”. Martedì 27 agosto narrazione teatrale “Terra Matta” (1918-1943) a cura di Stefano Panzieri con la collaborazione dell’Istituto Cervi. Seguirà la proiezione di due film all’aperto: il 2 settembre “sole a catinelle” e lunedì 9 settembre “I pirati dei Caraibi”. Venerdì 13 settembre la chiusura con il saggio finale del City Camp con i ragazzi dell’Istituto comprensivo.