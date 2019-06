Il Soccorso Alpinoi segnala l’ennesimo incidente sulla pista nera di downhill bike al Cimone

Oggi il Soccorso Alpino segnala il terzo incidente, in tre giorni di gara, presso la pista nera di downhill al Cimone Bike Park. Pista che va da Pian del Falco a Sestola e dove in questi giorni si svolge il campionato italiano di questa disciplina estrema. Un ragazzo di 15 anni residente Torino nell’eseguire un salto con la bicicletta è caduto procurandosi varie escoriazioni in diverse parti del corpo. Dopo essere stato visitato dal medico dell’organizzazione ha rifiutato il ricovero.

(immagine di archivio)