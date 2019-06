Arrivano a Sant’Ilario le marionette a filo del Teatro Tages

Martedì 25 giugno primo appuntamento a Sant’Ilario per la 14° edizione del festival “Baracca e Burattini”. Alle 21.30 la manifestazione dedicata al teatro di figura vede in scena in Piazzale Curiel (via Roma dietro al Municipio) “Il fil’armonico” lo spettacolo di animazione con marionette a filo e attori della compagnia sarda Teatro Tages. La rappresentazione è un mosaico composto da momenti di vita del marionettista che si intrecciano con le storie delle sue figure.

Ingresso Libero. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Piccolo Teatro in Piazza. Per informazioni: 0522 671858 – www.mavarta.it