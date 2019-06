Il cinema tra i grandi protagonisti de ‘L’Appennino ritrovato’

Partirà venerdì 5 luglio e si concluderà giovedì 22 agosto la rassegna cinematografica curata da Porretta Cinema, all’interno del progetto L’APPENNINO RITROVATO, il giardino fuori porta in programma dal 2 luglio al 3 settembre 2019 in varie località dell’Appennino bolognese.

Storia, natura, sport e passeggiate enogastronomiche dall’Arco del Meloncello alle Montagne dell’Appennino e naturalmente cinema, saranno il cuore di questa iniziativa promossa da Porretta Cinema, Happy Trail MTB e APPENNINO GEOPARK, grazie a Comune di Alto Reno e Bologna Estate, per valorizzare un territorio pieno di sorprese.

Una selezione di titoli ideata dall’Associazione Porretta Cinema, per trasformare le proiezioni serali in veri e propri eventi impreziositi da incontri con professionisti del mondo cinematografico, che sottolineano il legame di Porretta Terme con il cinema, legame nato negli anni ‘60 e che arriva fino ad oggi con l’omonimo Festival in programma nel mese di dicembre.

Per completare l’esperienza verranno organizzati tour guidati, a piedi o in bicicletta nei luoghi dove sono state girate alcune scene dei film del regista bolognese Pupi Avati. Un’opportunità per il visitatore che sarà unica e completa, in quanto avrà la possibilità di conoscere il territorio, sperimentare la natura e vivere il cinema in una maniera unica. (Per partecipare contattare Michela Marcacci: 3483408892)

Questo il CALENDARIO delle proiezioni, fra pellicole imprescindibili e curiosità, tutte ad ingresso gratuito, che si svolgeranno all’aperto nelle piazze delle diverse località dell’appennino: