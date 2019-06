La Perla, la preoccupazione dell’assessore Marco Lombardo

“Esprimo grande preoccupazione per le notizie che arrivano da La Perla e l’annuncio di un numero consistente di esuberi fatto oggi dall’azienda alle organizzazioni sindacali.

La qualità e il valore delle professionalità presenti all’interno dell’azienda non sono in discussione, e rappresentano uno degli elementi che ha portato notorietà internazionale al marchio. Ritengo necessario un confronto con il gruppo Sapinda sulle strategie del piano industriale, e confermo che come istituzioni siamo disponibili a attivare i necessari tavoli”.