Lavori della Provincia sulla SP 23 a Gombola

A Gombola, la strada provinciale 23 resta aperta al transito per tutta la settimana, nonostante fosse previsto per oggi l’inizio dei lavori di allargamento della sede stradale sul lato di monte per un consentire il consolidamento del versante e migliorare la viabilità del tratto.

Il posticipo dell’inizio delle attività di cantiere è dovuto alle operazioni di spostamento della linea elettrica aerea, ad opera dell’ente gestore, che avverrà la prossima settimana. Per favorire una più celere rimozione dei pali elettrici, in queste ore i nostri tecnici stanno provvedendo alla pulizia della scarpata da arbusti e fogliame.

Durante queste operazioni, il transito è consentito a senso unico alternato regolato a vista da movieri.