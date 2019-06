Letture per bambini e foto sotto le stelle, martedì 25 al Mabic

Martedì 25 giugno doppio appuntamento con letture per bambini e foto sotto le stelle. Alle 17 alla Biblioteca Mabic “Avventure nel bosco”, lettura ad alta voce a cura dei volontari dell’Associazione Librarsi per bambini e bambine da 3 a 6 anni. In serata al calare del buio in Piazzetta Nelson Mandela (esterno biblioteca) “Foto sotto le stelle”, proiezioni fotografiche a cura del Circolo Fotografico Blow Up con le foto di viaggio di Lisa Stermieri Bonvicini, Lanfranco Covili, Mauro Malti.