Tre autoveicoli coinvolti in incidente stradale, nel pomeriggio a Medicina

Oggi intorno alle 17,00 in via Olmo (SP3) a Medicina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto e un furgone. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna intervenuti hanno provveduto innanzitutto alla messa in sicurezza dei veicoli, al fine di creare un’area di lavoro sicura e, successivamente, hanno prestato soccorso ad una donna rimasta incastrata nell’autovettura, applicando il collare medico, secondo quanto previsto dalla procedura tecnica di Primo Soccorso Sanitario, e a liberarla rimuovendo lo sportello tramite l’uso del divaricatore. I feriti sono stati affidati al personale del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso. Sul posto è intervenuto il personale dell’Arma dei Carabinieri. La Provinciale è tornata percorribile solo dopo le 19, ad intervento concluso.