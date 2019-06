Goletta Verde arriva in Emilia-Romagna

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane anche quest’anno è salpata la Goletta Verde di Legambiente. Da sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio l’imbarcazione ambientalista sarà a Rimini con un programma ricco di eventi.

Un viaggio in 25 tappe quello di Goletta Verde 2019, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate c’è come sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento della tappa di Rimini sarà proprio il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie, un’iniziativa simbolica proprio nel Comune romagnolo che meglio si sta distinguendo dagli altri nell’affrontare la problematica. L’appuntamento è per le ore 17.30 presso il Delfinario (Lungomare Claudio Tintori n.2).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle pervenire alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sullo sviluppo di azioni di citizen science (il contributo dei cittadini finalizzato alla conoscenza dei problemi ambientali ed alla loro risoluzione).

La tappa di Rimini prevede un programma ricco di contenuti ed attività: dal tema della plastica usa e getta, ai risultati del monitoraggio della qualità microbiologica delle acque per poi concludere con un focus dedicato alla riconversione del settore Oil and Gas per il territorio dell’Alto Adriatico. Non mancheranno poi attività per i più piccoli e momenti conviviali e di festa.

La 3 giorni sarà realizzata grazie al sostegno dei partner: Coop Alleanza 3.0, Capitaneria di Porto di Rimini, Marina di Rimini, l’Hotel San Moriz, Blu Sea, Marinando, i volontari “Volontari soccorso in mare Rimini”, Bio’s Kitchen, Seconda Materia Artistic group, Mercatino “Lazzaro” della Caritas di Rimini, NS Service.