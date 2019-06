Pentolino brucia su fornello, i vigili del fuoco intervengono in aiuto di due bambini

Paura questa mattina poco dopo le 10 in un appartamento di via Tignale del Garda a Modena, dove i Vigili del fuoco hanno soccorso due bambini che si trovavano soli in casa mentre la madre, che si era chiusa accidentalmente fuori, aveva lasciato un pentolino acceso sul fornello. Visto che nell’appartamento si stava propagando un intenso fumo, i Vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale i bambini con l’autoscala. Da una prima verifica sanitari del 118 i bimbi non hanno riportato conseguenze.