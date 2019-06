Prosegue il calendario Junior delle biblioteche di Reggio Emilia

Proseguono infatti fino al 26 settembre le iniziative del calendario Junior, la rassegna che animerà le giornate e le serate dei mesi estivi con letture, attività di gioco e cineforum indirizzati ai piccoli lettori.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 26 giugno nella Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra. Qui si svolgerà l’iniziativa Estate da leggere con letture alle 10.00 (per i bambini dai 6 agli 8 anni), e alle 11.00 (da 9 a 10 anni) a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Giovedì 27 giugno, nel parco della Biblioteca Rosta Nuova, le Letture sotto l’albero, a cura dei volontari NatiperLeggere con il Campo giochi di Fogliano, animeranno la mattinata alle 10.00 (per i bambini dai 6 agli 8 anni) e alle 11.00 (da 8 a 10 anni).

Sabato 29 giugno sarà una giornata particolarmente ricca di eventi. Dalle 9.30 alle 12.00 al Centro vaccinale – Padiglione Bertolani i volontari NatiperLeggere intratterranno bambini e genitori con Storie e letture, non solo punture, a cura della Biblioteca Santa Croce. Contemporaneamente, l’atmosfera della Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra alle 10.00 si ravviverà con Puppets Show!, storie animate da pupazzi a cura di Ivana Iotti, indirizzate ai bambini a partire dai 3 anni. Alle ore 10.30, allo Spazio Culturale Orologio l’appuntamento Let’s Read a Story. Una storia, due voci, due lingue, a cura degli educatori dello Spazio, per bambini dai 3 anni. Infine, alle ore 11.00 in Biblioteca Rosta Nuova, la giornata si concluderà con Merenda in biblioteca, letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica per bambini da 3 a 6 anni.

È stata avviata dal 19 giugno fino al 24 luglio l’iniziativa Mercoledì Rosa: tutti i mercoledì la Biblioteca Panizzi prorogherà l’orario d’apertura fino alle 23.30.

È stata inoltre prorogata fino al 29 settembre la mostra Famiglie. Un mondo di relazioni. I fondi fotografici delle famiglie in Biblioteca Panizzi, a cura di Laura Gasparini, Monica Leoni ed Elisabeth Sciarretta, inaugurata in occasione di Fotografia Europea e visitabile negli orari di apertura della biblioteca. I materiali esposti intendono rivisitare i fondi fotografici delle famiglie reggiane: un documento prezioso della vita quotidiana e dei momenti di vita non “ufficiali”, a volte intimi e scanzonati. Accanto ai ritratti di famiglia, eseguiti da professionisti in occasione di riti significativi della vita domestica, sono presenti immagini scattate dai membri stessi delle famiglie ritratte. Uno sguardo più da vicino alla mostra sarà possibile mercoledì 3 luglio alle ore 21.00, quando le curatrici Monica Leoni ed Elisabeth Sciarretta accompagneranno i visitatori attraverso gli scatti fotografici. Per ulteriori informazioni: www.bibliotecapanizzi.it.