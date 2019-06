Spazi Eletti: apertura serale e visita guidata alla biblioteca di Formigine

Mercoledì 26 giugno è in programma a Formigine l’apertura straordinaria serale dalle 21 alle 23 della Biblioteca, in occasione della rassegna Spazi Eletti, con tutti i servizi attivi (prestito, consultazione, sale studio e accesso ad internet). A partire dalle 21.15 visite guidate a Villa Gandini ogni 30 minuti a cura di FAI Giovani Modena, mentre all’interno della Biblioteca Ragazzi Matilda è prevista una narrazione per bambini dai 3 ai 7 anni, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Durante il periodo estivo, a partire da lunedì 1 luglio fino al 31 agosto compreso, i servizi bibliotecari (via S. Antonio, 4) modificano come di consueto l’orario di apertura al pubblico, che sarà così articolato: la Biblioteca ″Daria Bertolani Marchetti″ sarà aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Per quel che riguarda la Biblioteca Ragazzi ″Matilda″ aperture il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 19, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Nella settimana da lunedì 5 a sabato 10 agosto compresi i servizi saranno aperti al mattino e resteranno chiusi dal 12 al 18 agosto compresi.