Truffa del divano usato: i carabinieri di Altedo denunciano un romano

I Carabinieri della Stazione di Altedo hanno denunciato un 41enne romano per truffa ai danni di una trentottenne italiana con cui aveva avviato una trattativa telematica per la vendita di un divano usato. La merce era stata pubblicizzata in un sito internet di un’azienda che gestisce le vendite e gli acquisti tra privati. A pagamento avvenuto, pari a 750 euro, la donna è rimasta ad attendere invano il corriere per la consegna del pacco, poi quando ha capito di essere stata truffata si è rivolta ai Carabinieri per sporgere querela. Attraverso la transazione telematica tra i due soggetti, i militari sono riusciti a risalire al 41enne, noto alle Forze di Polizia per i suoi precedenti di polizia.