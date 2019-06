In provincia di Modena vengono segnalati truffatori che, spacciando per Vigili del Fuoco, chiedendo offerte per i danni del maltempo. Non è assolutamente vero: i Vigili del Fuoco non stanno facendo, né sostenendo alcuna raccolta di fondi e invitano a diffidare di chiunque proponga l’acquisto di beni, abbonamenti a riviste o comunque chieda offerte a nome dei Vigili del Fuoco.