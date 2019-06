Domani in CNA a Modena una seminario sull’imprenditoria femminile

Nel nostro territorio le imprese femminili sono circa 14.000, una su cinque rispetto a quelle in attività. Commercio al dettaglio (18%) servizi alla persona (11,4%), ma anche attività manifatturiere (12,2%) e agricoltura (14,4) i settori dove queste sono più diffuse. Ma quali sono le chiavi del successo dell’imprenditoria al femminile? Probabilmente, un ruolo trainante lo giocano la creatività e l’innovazione. Ed è proprio su questi temi che si svilupperà l’incontro in programma domani, giovedì 27 giugno 2019, alle 17, presso la CNA di Modena, in via Malavolti, 27.

Imprenditrici ed esperte si alterneranno per analizzare i fattori di sviluppo, di successo e le criticità delle imprese femminili, a cominciare dalla psicologa Annamaria Agnano, che si soffermerà sull’importanza dell’intelligenza emotiva Poi, le imprenditrici Giliana Gavioli e Paola Ligabue, presidentesse di CNA Impresa Donna rispettivamente di Modena e Reggio Emilia, parleranno dell’importanza di fattori come la creatività e l’innovazione. A trarre le conclusioni dell’incontro sarà Simona Salvarani, presidente di EWMD Reggio Modena (European Women’s Management Development International Network). Ai lavori, aperti al pubblico, parteciperanno anche gli assessori del Comune di Modena Grazia Baracchi (Istruzione, sport e pari opportunità) e Ludovica Carla Ferrari (Città Smart e Politiche Economiche).