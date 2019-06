Europeo U21, oltre 240.000 biglietti venduti

Rimangono da giocare le due semifinali e la finale e per l’Europeo UEFA Under 21 è stata superata la quota dei 240.000 biglietti venduti.

In particolare per la finale del 30 giugno a Udine sono già stati venduti oltre 21.000 biglietti e in questo momento non è possibile acquistarne: gli ultimi posti saranno resi disponibili venerdì in funzione dell’esito delle semifinali.

Per la semifinale di Bologna fra Germania e Romania (domani, calcio d’inizio alle ore 18) sono stati venduti finora 14.000 biglietti. Si rende noto che per i tifosi romeni ci sono ancora alcune centinaia di posti disponibili in curva San Luca. Due casse del Dall’Ara sono aperte in piazza della Pace anche oggi dalle 14 alle 18; domani due casse saranno aperte in piazza della Pace dalle 9.30 fino alla fine del primo tempo, altre due dalle 15; in via Andrea Costa due casse aperte dalle 9.30 e altre cinque dalle 15 fino alla fine del primo tempo. Si raccomanda di recarsi allo stadio con buon anticipo per evitare assembramenti alle casse e per facilitare gli ingressi ai tornelli senza ritardi.

Per Spagna-Francia, in programma al Città del Tricolore di Reggio Emilia giovedì alle ore 21, oggi è aperta una cassa in piazzale Atleti Azzurri d’Italia fino alle 18; domani ci saranno due casse aperte dalle 9.30, altre due apriranno alle 18, sempre fino alla fine del primo tempo.

Validi come sempre i coupon sconto. Ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore giovanile scolastico che però devono prenotarsi telefonando alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita online al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.