Nuovo gruppo di controllo di vicinato a Casalgrande

E’ formato da 27 cittadini il nuovo gruppo di Controllo di vicinato istituito in via Bettuzzi. La nascita del gruppo è stata ufficializzata il 6 giugno e martedì 25 giugno i suoi componenti si sono confrontati con il sindaco Giuseppe Daviddi e con le forze dell’ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) sulle corrette modalità attraverso cui effettuare l’attività di controllo del quartiere.

Dopo la nascita del gruppo la prassi prevede infatti, oltre all’installazione dei cartelli nel quartiere interessato dal progetto (la forma e disegno sono stati eseguiti sul modello indicato dalla regione Emilia Romagna), un incontro formazione / informazione con le forze dell’ordine. Gli aspetti tecnici del funzionamento del gruppo sono stati illustrati nel dettaglio dall’ispettore capo della Polizia Municipale Umberto Trinelli e dal comandante della stazione dei Carabinieri di Casalgrande Vincenzo Marano. Il sindaco Giuseppe Daviddi, intervenuto all’incontro, ha sottolineato come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa essere un valido presidio per la prevenzione dei reati, soprattutto di quelli predatori. “Se i cittadini – ha spiegato il sindaco Daviddi – notano aggirarsi nel quartiere persone dall’atteggiamento sospetto, con frequenza costante, è bene che lo segnalino. Il tutto ovviamente senza sostituirsi alle forze dell’ordine, ma con l’obiettivo di aiutarle a mettere in campo un presidio sempre più efficace”.

Per formare il gruppo è necessario presentare l’iscrizione, su modulo predisposto, dei vari cittadini che partecipano: vanno fornite le generalità (per sicurezza), e occorre indicare fin da subito un referente che terrà i contatti tra di loro e con le Forze dell’Ordine.

Info e modulistica: http://www.comune.casalgrande.re.it