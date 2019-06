Pubblicazioni per richiesta di morte presunta (1° pubblicazione)

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Davoli Egidio

Il Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 23.05.2019 N. R.G. 2019/2289, ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Davoli Egidio nato a Boretto (RE) il 15.03.1937 con ultima residenza in Gualtieri Via Grimaldi 10, a far data dal giorno in cui risale l’ultima notizia ovvero il 30.10.2008, con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c a chiunque ne abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Suzzara, lì 13/06/2019

Avv. Angela Quadrelli