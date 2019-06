Tutto pronto a Castelnovo Monti per il Non Festival “L’Uomo che Cammina”

C’è grande attesa per la seconda edizione del “Non Festival” L’uomo che cammina: dal 28 al 30 giugno tre giorni di iniziative, eventi, ma anche ascolto e riflessione dedicati al rapporto tra Uomo, Creato e dimensione spirituale, tra Castelnovo Monti, la Pietra di Bismantova, Vetto e Canossa. Luoghi che per la loro conformazione esprimono in maniera molto forte quel legame ancestrale che c’è tra l’anima dell’uomo e la natura. Concerti, camminate, lectio magistralis, una straordinaria mostra d’arte, scandiranno le “ore” canoniche della vita monastica: mattutino, ora media, vespro e compieta. Un modo per riflettere anche sulla dimensione del tempo: il giorno scandito dagli antichi rintocchi delle campane, per accompagnare un uomo che continua a camminare, come il titolo del Non Festival che richiama alla splendida opera di Christian Bobin.

Spiega il Vicesindaco e Assessore alla cultura di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari: “Riprendiamo a camminare, intorno a Bismantova, unendo storie e natura, tre giorni di ritmi lenti e sostenibili, aprendo sul sagrato della Pieve con la teologia della fragilità, continuando da Canossa alla Pietra nel segno del viaggio di Dante, alla chiesa di Rosano di Vetto con una delle più grandi poetesse italiane, e poi musica e arti figurative: dalle cartoline e dal manifesto disegnate da Ermanio Beretti, alle Pietre di Corrado Tagliati che saranno raccolte nel primo volume di una collana di libri che continuerà il discorso con altre due uscite nel 2019, grazie anche a una collaborazione con Il Corsiero editore. E poi la domenica mattina dedicata alla famiglie e ai bambini e la sera alla riflessione altissima sul dialogo dell’ebreo egiziano esule in Francia Edmond Jabes, uno dei più grandi poeti filosofi del novecento, oggi attualissimo e in buona parte tutto da scoprire”.

Aggiunge Giovanni Mareggini, che ha elaborato insieme a Ferrari il programma della manifestazione: “Credo sia molto importante l’idea di “Non Festival, cioè di un incontro di tre giorni che non si ferma a chiamare un ospite famoso, o a proporre un semplice spettacolo, ma vuole andare al cuore di un tema estremamente delicato e importante, attraverso l’aiuto di esperti ed intellettuali che hanno portato punti di vista originali, affascinanti e coinvolgenti. A questi si affianca la musica come “Parola che Ri-Suona”, o la pittura come immagine interiore di concetti e pensieri che dal visibile si spostano all’invisibile. Ospiteremo eccellenze reggiane in collaborazione con l’Issm Peri-Merulo e in profonda sinergia con l’Accademia di Brera di Milano per il progetto Silenzio-Natura, insieme ad Icarus Ensemble con la musica di John Cage. E tanti giovani a suonare. Un ringraziamento a tutti coloro che collaborano all’organizzazione, un grazie a don Giordano Goccini che ha supportato la direzione artistica del Non Festival, alle sedi comunali e parrocchiali che ospiteranno questi appuntamenti, ai sacerdoti; un ringraziamento agli enti e persone che stanno sostenendo questo progetto che speriamo si consolidi come uno dei momenti più originali e significativi dell’estate in Appennino”.

Per Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino, “il Non Festival è al secondo anno e già questo è una gran cosa, perché il tema non è tra quelli che ricercano facili successi. Tra uomo e natura il sacro è una dimensione terza solo in apparenza. Pensiero, espressione artistica, dialogo sono la cifra culturale di questa rassegna. Bismantova e i suoi richiami religiosi e spirituali escono così dal perimetro del sasso della Pietra e dell’Eremo, per coinvolgere in profondità il territorio e i modi di leggerlo e di viverlo. È davvero un cammino: nel senso letterale verso la Pietra, ma anche di percorsi di scoperta culturale. Un modo serio – anche se non gridato – di stringere una relazione tra la Pietra e il territorio”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE