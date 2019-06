Venerdì, nella Basilica abbaziale di S.Pietro a Modena, Concerto per i Santi Pietro e Paolo

In occasione della Festa di S. Pietro, che conclude i festeggiamenti per il 500° di consacrazione della Basilica abbaziale, la Parrocchia di S. Pietro, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, propone il terzo e ultimo concerto inaugurale del restauro dell’organo monumentale. Dopo i due concerti per organo solo, che hanno richiamato un pubblico numerosissimo, per la serata di venerdì 28 giugno viene proposto un concerto per organo e tromba, tenuto dal trombettista Francesco Gibellini e dall’organista Stefano Pellini. L’ingresso è gratuito, con inizio alle ore 21.

Di seguito i dettagli del programma:

Johann-Sebastian Bach “Valet will ich dir geben” (1685-1750) BWV 736

A. Vivaldi Concerto in Re maggiore * (1678-1741) Allegro / Larghetto / Allegro trascrizione di J. S. Bach

Johann-Sebastian Bach Preludio e in Mi minore BWV 548/1 – Largo BWV 1056 – Fuga in Mi minore BWV 548/ II

Georg Ph. Telemann Sonata in Re maggiore * (1681-1767) Spirituoso / Andante / Vivace

Louis Vierne Allegro (dalla Sinfonia n. 2 op. 20) (1870-1937)

Georg Friedrich Händel Suite in Re maggiore (da “Water Music”)* Overture / Minuetto / Boureé / Marcia

*tromba e organo