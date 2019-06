A Bologna la Conference on Citizens Engagement 2019

I prossimi lunedì 1 e martedì 2 luglio, Bologna sarà la capitale della partecipazione con oltre 50 rappresentanti di città, tecnici ed esperti provenienti dall’Italia e da tutto mondo per la Conference on Citizens Engagement 2019. L’evento è promosso da una partnership internazionale composta dal Comune di Bologna, Fondazione per l’Innovazione Urbana, Nesta, Urbact e Cities of Service.

Lunedì 1 luglio, gli ospiti, attraverso momenti in plenaria e tavoli di lavoro, si dedicheranno alla discussione degli approcci al citizens engagement e all’esplorazione delle opportunità di adottare nuove metodologie partecipative nelle proprie città.

In serata, il programma si intreccerà con la Summer School in Global Studies and Critical Theory che si svolge negli stessi giorni a Bologna, e i partecipanti potranno assistere dalle ore 20 al dibattito pubblico Urban Democracy and Participation a cui interverranno Giovanni Allegretti, Ras Baraka, Matteo Lepore e Joan Subirats, nel Cortile Guido Fanti, Palazzo d’Accursio Piazza Maggiore 6.

Martedì 2 luglio, gli ospiti saranno guidati dallo staff della Fondazione per l’Innovazione Urbana nel tour Immaginando Bologna, alla scoperta di alcuni dei luoghi, come Dynamo la Velostazione di Bologna, Le Serre dei Giardini Margherita, Mercato Sonato e dei progetti, come Incredibol! e Futuro prossimo, di maggiore impatto civico nella città.