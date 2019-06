Ramo Verde: chiusa per cinque notti l’entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 luglio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 Via Emilia.