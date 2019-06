Zerocoda al CUP: al via dal 1° luglio la prenotazione online per le operazioni di Anagrafe Sanitaria agli sportelli della Casa della Salute Navile

Zerocoda al CUP: al via dal 1° luglio la prenotazione online per...

Zerocoda al CUP della Casa della Salute Navile. Al via da lunedì 1 luglio un nuovo servizio dell’Azienda Usl di Bologna, per prenotare online l’appuntamento agli sportelli CUP per le operazioni di anagrafe sanitaria.

Collegandosi al sito dell’Azienda Usl di Bologna, sezione Sanità Online, selezionando Zerocoda sarà possibile scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento e accedere, quindi, direttamente ai servizi desiderati senza attesa. Basta presentarsi poco prima dell’appuntamento e dopo qualche minuto si verrà chiamati attraverso i monitor presenti in sala.

Il servizio, realizzato in partnership con Lepida, riguarda per ora il CUP della Casa della Salute Navile. Una sperimentazione di due mesi per mettere a punto, in corso d’opera, eventuali perfezionamenti, così da poterlo estendere successivamente a tutta la rete degli sportelli CUP dell’Azienda Usl di Bologna. Si tratta di un servizio aggiuntivo, che affianca l’attuale modalità di accesso al CUP senza prenotazione.

Con Zerocoda si potrà prenotare online un ampio pacchetto di prestazioni di anagrafe sanitaria. Nel dettaglio, cambio o revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatria di Libera Scelta, autocertificazione della fascia di reddito, registrazione esenzioni dal ticket (per età/reddito, per i lavoratori colpiti dalla crisi economica, per motivi sanitari), esenzione dal ticket sulla prima vista ambulatoriale (solo per i cittadini residenti in Emilia-Romagna).

Si ricorda che le operazioni di anagrafe sanitaria possono essere effettuate anche con altri strumenti già in essere tra i quali il Fascicolo Sanitario Elettronico che offre, inoltre, una molteplice gamma di servizi e tramite la sezione Sanità Online del sito dell’Azienda Usl di Bologna.

Per maggiori informazioni:

– Azienda USL Bologna https://www.ausl.bologna.it/

– Zerocoda https://bologna.zerocoda.it/

– Fascicolo Sanitario Elettronico https://www.fascicolo-sanitario.it

– Lepida ScpA www.lepida.net