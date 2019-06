Cane sfugge ai padroni e precipita in un pozzo, salvato dai vigli del fuoco

Cane sfugge ai padroni e precipita in un pozzo, salvato dai vigli...

Nella tarda mattinata a Ricco di Serramazzoni un cane è sfuggito al controllo dei proprietari e dopo avere superare scavando la recinzione di un pozzo vi precipita diversi metri sotto nell’acqua. Inutile il tentativo dei proprietari di recuperarlo costretti e richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La squadra sul posto cala un operatore che porta in salvo Ruby, questo il nome del cane che era in acqua e appena raggiunto dal vigile gli si è gettata in braccio.