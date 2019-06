F1: Gp Austria, la Ferrari di Leclerc in pole

La Scuderia Ferrari ha conquistato la terza pole position della stagione. Charles Leclerc ha infatti battuto tutta la concorrenza andando a conquistare per la seconda volta in carriera la prima posizione sullo schieramento davanti alla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarta l’altra Mercedes di Bottas.

Al capolavoro del pilota monegasco ha fatto da contraltare la sfortuna che ha colpito Sebastian che non è riuscito a disputare il Q3 benché si fosse qualificato a causa di un problema tecnico alla sua SF90. Il tedesco potrà schierarsi al via dalla nona posizione sullo schieramento a causa della penalizzazione di Kevin Magnussen per la sostituzione del cambio.