Auto fuori strada a Toano: gravi due 19enni

Due ragazze 19enni sono rimaste seriamente ferite in un incidente stradale avvenuto ieri in serata in via San Giorgio, a Fazzagno di Toano dove l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada. Le giovani, soccorse dai sanitari e da alcuni cittadini in transito, a mezzo eliambulanza sono state trasportate una al Maggiore di Parma, l’altra al Santa Maria Nuova di Reggio.

L’autovettura è stata posta sotto sequestro da parte dei carabinieri di Toano intervenuti assieme ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino.