F1, Gp Austria: vince Verstappen, Leclerc secondo

L’olandese Max Verstappen, dopo un duello con il ferrarista Charles Leclerc, si aggiudica il Gp di Austria. Al terzo posto la Mercedes di Bottas. Quarto Sebastian Vettel, poi Hamilton, Norris, Gasly, Sainz. A punti anche Raikkonen (9°) e Giovinazzi (10°).

La Scuderia Ferrari lascia dunque l’Austria con un secondo e un quarto posto. Leclerc è riuscito a rimanere in testa fino a tre giri dal termine, quando Max Verstappen lo ha attaccato in curva tre venendo a contatto con il monegasco che è passato sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione. Sebastian Vettel è partito benissimo e ha recuperato fino al quarto posto arrivando al traguardo nella scia di Valtteri Bottas dopo avere superato Lewis Hamilton nel corso del penultimo giro.

Prossimo appuntamento tra due settimane a Silverstone.