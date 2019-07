A Formigine partono i mercoledì di “Luglio col bene che ti voglio”

Una rassegna nella rassegna. Partono mercoledì 3 luglio in centro storico a Formigine, gli appuntamenti di “Luglio col bene che ti voglio”, organizzati da Proform, in collaborazione con l’amministrazione comunale all’interno del calendario di eventi estivi “Sere Destate”. Tutti i mercoledì del mese, bancarelle dei commercianti davanti alle proprie attività, con il mercatino d’arte del proprio ingegno in via Trento Trieste, dove troveranno posto anche i pittori del Gruppo Artisti Formiginesi.

La Chiesa della Madonna del Ponte e la Chiesa di San Bartolomeo saranno visitabili dalle ore 20 alle ore 22, mentre in piazza Calcagnini si potranno trovare gli Amici dell’Arte Gruppo Formiginese e in piazza Italia il parco giochi dedicato ai più piccoli. Tanti gli appuntamenti con la musica dal vivo in piazza Calcagnini, con i concerti dei The Radio Luxemburg il 3 luglio, il rock dei Nonentity (special guest Armando Bolivar) il 10, il country dei Dobro il 24, oltre a serate evento come la selezione per Miss Mondo Italia il 17 e il compleanno della discoteca Snoopy come appuntamento di chiusura, mercoledì 31 luglio. “Ringrazio Proform – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività produttive e al Coordinamento eventi – per questa nona edizione dei mercoledì di luglio, che riescono a connotare ulteriormente la nostra rassegna estiva, animando con tanta musica dal vivo e appuntamenti e richiamando nel nostro centro storico tanto pubblico anche da fuori Formgine”.