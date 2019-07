‘Cinema aperto’ a Fiorano Modenese: si comincia mercoledì con ‘Bohemian Rhapsody’

Mercoledì 3 luglio, con ‘Bohemian Rhapsody’ si apre la rassegna estiva di film ‘Cinema aperto’ al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese. L’iniziativa è organizzata da Tir danza e dall’amministrazione comunale.

Alle ore 21.00 verrà proiettata la pellicola di Bryan Singer, campione di incassi, che ha ottenuto anche quattro premi Oscar nel 2019. Un racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio 1985.

Comodamente seduti, nella sala climatizzata del cinema, senza l’incubo delle zanzare e con sarà possibile godersi la visione del film al meglio, al costo di soli 3 euro.

‘Cinema aperto’ prosegue ogni mercoledì fino al 7 con la visione di grandi film come ‘La Favorita’(10 luglio), ‘Aquaman’ (17 luglio), “Il corriere- The mule” (24 luglio), ‘A star is born’ (31 luglio) e ‘Avengers: end game’ (7 agosto).