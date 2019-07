In A13 riaperto il tratto tra Altedo ed Arcoveggio, in direzione di...

Sulla A13 Bologna-Padova, poco dopo le 16:00 è stato riaperto il tratto tra Altedo ed Arcoveggio, in direzione di Bologna, che era stato temporaneamente chiuso a causa del tamponamento tra tre mezzi pesanti avvenuto all’altezza del km 5 e dove una persona ha perso la vita. Al momento sul luogo dell’incidente si registrano 7 km di coda verso Bologna. Per gli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Bologna Interporto percorrere la SS64 Porrettana per poi raggiungere Arcoveggio.