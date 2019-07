Inaugurato a Zoologia un nuovo punto ristoro per gli studenti

E’ stato inaugurato un nuovo Punto Ristoro, presso il Museo di Zoologia dell’Alma Mater (Via Selmi, 3 – Bologna), recuperando e rinnovando uno spazio dismesso, per soddisfare le esigenze degli studenti dell’Alma Mater e delle scolaresche in visita al Museo, provenienti anche da fuori Regione.

Al taglio del nastro c’erano il Rettore Francesco Ubertini, la Prorettrice agli Studenti Elena Trombini, il Presidente del Sistema Museale di Ateneo Roberto Balzani, il Direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali Alessandro Gargini e alcuni rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo.

Il progetto, in linea con politica di public engagement dell’Università di Bologna, è il risultato di un importante lavoro di squadra, nato su input degli studenti e appoggiato dall’Ateneo, dal Sistema Museale e dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO.

Il Punto ristoro a Zoologia, offre non solo uno spazio confortevole dotato di forni a microonde e di una sessantina di posti a sedere per gli studenti dell’Alma Mater e le scolaresche in visita, ma amplia e qualifica ancor di più l’offerta del Sistema Museale di Ateneo verso le scuole della regione, che potranno programmare un’intera giornata di visita, articolata su più collezioni e potendo, adesso, contare sul comfort di un’area di appoggio attrezzata interna alle stesse strutture museali.

Non si tratta del primo punto ristoro dell’Ateneo. E’ possibile, infatti, consumare e riscaldare il proprio pasto, anche presso Pausa Pranzo @ Unibo (Via Petroni, angolo P.za Verdi) e presso il Centro Polifunzionale Unione (Via Azzo Gardino, 33).