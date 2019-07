Modifiche a viabilità e sosta in occasione dei “Giovedì” di luglio

Con l’arrivo del mese di luglio torna, a partire da giovedì prossimo, l’ormai tradizionale appuntamento con i “Giovedì sotto le Stelle”: la kermesse che per i quattro giovedì del mese porterà il centro storico a riempirsi, la sera, di iniziative, spettacoli, appuntamenti e naturalmente, offerte commerciali realizzate ad hoc dal Comitato Commercianti del Centro Storico e dai singoli negozianti in sede fissa.

Naturalmente, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, ogni giovedì entreranno in vigore una serie di modifiche alla circolazione ed alla sosta che riguarderanno tutta l’area del centro cittadino, come stabilito dall’Ordinanza n°90 del 21 giugno scorso, a firma del Segretario Generale Gregorio Martino.

In particolare: tutta piazza Martiri Partigiani, via Battisti e piazza Garibaldi saranno interdette al transito, sosta e fermata dalle ore 17 dei Giovedì 4-11-18-25 Luglio alle ore 01 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzati per lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20veicoli in uso ai residenti ed autorizzati ZTL. diretti alle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione.

Piazzale Della Rosa, via Rocca, piazzale Roverella, via Cavallotti (da piazza Martiri a piazzale Gazzadi), piazzale Gazzadi, via Clelia, via Pretorio (da viale Delal Pace a via Fenuzzi), via Fenuzzi (da via Clelia a via Caula), via XX Settembre (da via Mazzini a via Pretorio), via Mazzini, via Aravecchia, p.le Teggia, via Farosi, via Menotti, via XXIII aprile, via Cavedoni, via Giovanni XXIII, via Crispi e via San Giorgio: interdizione al transito, sosta e fermata dalle ore 17 dei Giovedì 4-11-18-25 Luglio alle ore 01 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzati per lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20,00 veicoli in uso ai residenti ed autorizzati ZTL. diretti alle autorimesse o posti auto ricompresi in area eventi in trattazione.

In piazzale Risorgimento, nell’area centrale sino all’altezza di via De Amicis: interdizione al transito, sosta e fermata dalle ore 17 dei Giovedì 4-11-18-25 alle ore 02 dei giorni successivi; eccetto veicoli autorizzati per lo svolgimento delle iniziative, e fino alle ore 20,00 veicoli in uso ai residenti ed autorizzati ZTL.