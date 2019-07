Quintana in concerto venerdì sera al Castello di Casalgrande Alto

Venerdì 5 luglio alle ore 21.30 presso il Castello di Casalgrande Alto, via Castello 6, ad ingresso libero Quintana in concerto con “I canti dell’altalena”. Kateřina Ghannudi: arpa barocca e voce e Ilaria Fantin: arciliuto, voce e percussioni.

Donne fragili travolte da passioni, donne forti padrone del loro destino, storie di inganni e rapimenti, dichiarazioni d’amore e fedeltà, momenti di unione e dolorose separazioni. Da anni il duo si dedica alla ricerca e alla reinterpretazione dei canti dell’esilio, abbinandoli per naturale affinità ad altre melodie provenienti dall’area del Mediterraneo.

Quintana è un duo formato da Kateřina Ghannudi all’arpa barocca e voce e Ilaria Fantin all’arciliuto, ud e percussioni. Entrambe laureate con il massimo dei voti al Conservatorio F. E. Dall’Abaco di Verona, già da anni si dedicano al vasto repertorio che spazia dalla musica medievale, a quella rinascimentale e barocca. Le due musiciste danno il via alla loro collaborazione artistica nel 2010, forti delle esperienze accumulate in svariate formazioni concertistiche e all’interno di numerosi eventi, sia in Italia che all’estero. In contemporanea alle importanti esperienze legate alla prassi del basso continuo, con orchestre e piccoli gruppi da camera, che le vedono impegnate all’interno di Festival ed eventi internazionali, le due musiciste, desiderose di esplorare anche nuove sonorità, si dedicano con Quintana ad una interessante ricerca sulle musiche tradizionali.