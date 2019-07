Sabato sera a Castelvetro…

Sabato 6 luglio, alle ore 21, in piazza Roma a Castelvetro è in programma la prima edizione dell’evento musicale “La Banda d’estate, note al chiaro di luna” con il Corpo bandistico di

Castelvetro. Un concerto che nasce insieme ai membri del Corpo bandistico per esibirsi nel cuore del proprio territorio e offrire un momento di aggregazione, in sinergia con le altre associazioni e l’Amministrazione comunale.

Sabato sera, infatti, insieme al concerto della Banda, in centro storico ci sarà l’apertura straordinaria della mostra di abiti in stile rinascimentale “Fili d’oro a Palazzo” a cura dell’associazione “Dama Vivente, il 500 a Castelvetro” e si svolgerà la “Carsinteda”, tradizionale iniziativa proposta dal Gruppo Alpini sezione di Castelvetro, che quest’anno si è scelto di far coincidere con il concerto.

Il concerto avrà un repertorio che spazierà fra diversi stili e momenti: la banda proporrà i brani musicali più impegnativi e coinvolgenti del proprio repertorio, spaziando dalle melodie classiche alla musica pop, dalla musica originale per banda alle celebri colonne sonore.

L’appuntamento, quindi, è per tutti gli amanti della musica sabato 6 luglio alle 21.00 sulla scacchiera di Piazza Roma. Ingresso libero. Info: Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758818.

NELLA CANTINA DI OPERA2 DI CASTELVETRO IL CONCORSO LETTERARIO “TURNO DI NOTTE” CON L’INCIPIT DI CARLO LUCARELLI

Giunto all’11 a edizione, si svolge sabato 6 luglio, dalle ore 21,30 alla cantina-agriturismo Opera2 di Levizzano di Castelvetro (via Medusia 32), il concorso letterario per racconti “Turno di Notte” a cura di Officine Wort. La serata si aprirà con l’“aperitivo con gli scrittori”, poi, alle ore 22 lo scrittore Carlo Lucarelli “lancerà” un incipit e tra gli spazi della cantina i partecipanti avranno tempo fino alle 5 del mattino per scriverne il seguito in un racconto.

“Turno di Notte” vuole essere un’occasione di incontro fra persone che condividono la medesima passione per la scrittura. Oltre a Castelvetro, sarà possibile passare la notte a scrivere all’azienda vitivinicola Gandolfi di Dozza Imolese (BO), nella libreria il Segnalibro di Magenta (MI), alla Storytelling libreria-Sala da tè di Gonnesa (CI), nella Palestra di Scrittura Creativa di Arco (TN) e alla libreria Cartamarea-Associazione Cartabianca di Cesenatico (FC).

Turno di Notte a Castelvetro è ospitato all’interno della rassegna “Grasparossa Noir”, curata dalla scrittrice e blogger Laura Piva e promossa dall’Ufficio Turismo del Comune. L’ingresso alla serata è gratuito, ma su prenotazione (tel. 059 741019).