Stasera a Reggio presentazione del Corso di arrampicata su roccia del Cai

La Scuola di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera “Bismantova” organizza il Corso di alpinismo su roccia, rivolto a chi desidera conoscere da vicino l‘entusiasmante mondo dell‘arrampicata su roccia, su itinerari di difficoltà classiche. Il corso, che si svolgerà nel periodo settembre-ottobre, verrà presentato mercoledì 3 luglio 2019 alle 21:00 nella sede del Cai Reggio Emilia, in viale dei Mille.32.

Il Corso si articolerà in sei giornate di uscite pratiche in ambiente e in lezioni teoriche serali. Obiettivo del corso é quello di far apprendere il bagaglio tecnico indispensabile per praticare in modo autonomo l‘arrampicata su roccia in ambiente. Sono previste arrampicate alla Pietra di Bismantova, e sulle Dolomiti, a Passo Falzarego e a Passo Sella. Le lezioni teoriche si terranno nella sede del Cai e nella palestra Cai di via Terrachini a Reggio Emilia.

La Scuola “Bismantova”, dedicata al grande alpinista reggiano Olinto Pincelli, è promossa dalle Sezioni Cai di Reggio Emilia, Castelnovo ne’ Monti e Sassuolo. Info: www.caireggioemilia.it, www.scuolabismantova.it, segreteria@caireggioemilia.it.