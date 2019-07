Con Bismantova Cos&Play, per un weekend Castelnovo Monti si trasforma in un mondo magico

Con Bismantova Cos&Play, per un weekend Castelnovo Monti si trasforma in un...

Cosplay, board games, videogiochi, animazione e gastronomia. Tutto questo e molto altro ancora saranno gli ingredienti della prima edizione di Bismantova Cos&Play, il primo evento comics dell’Appennino reggiano in programma sabato 6 e domenica 7 luglio a Castelnovo ne’ Monti (orari: sabato dalle 10 alle 20 e spettacoli serali dalle 20.30 – domenica dalle 10 alle 20).

Organizzato dalle associazioni JerryCan – la tanica delle idee (progetto giovanile sostenuto da Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Comune di Castelnovo ne’ Monti e Cooperativa Papa Giovanni XXIII), La Gilda dei Bardi/Tana dei Goblin di Reggio Emilia e Centro Commerciale Naturale (associazione dei commercianti del paese), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelnovo ne’ Monti, l’evento a ingresso gratuito ha un programma intenso: due giornate ricche di iniziative, divertimento, intrattenimento e sperimentazione, all’insegna del tema del gioco e del fumetto, trasformeranno il centro del paese, Piazza Peretti e Piazza Martiri della Libertà in un piccolo Paese delle Meraviglie, dove sarà possibile incontrare numerosi cosplayers che, con i loro meravigliosi costumi, saranno in grado di catapultare il pubblico in un magico mondo parallelo.

“Bismantova Cos&Play – ha spiegato Patrizia Agnesini, Presidente dell’Associazione Centro Commerciale Naturale – è un fantastico evento in grado di richiamare un pubblico ampio ed eterogeneo: l’attenzione al gioco e al fumetto infatti permetteranno di coinvolgere i giovani, le famiglie e i semplici curiosi in un’atmosfera speciale. Bismantova Cos&Play è anche il risultato dell’intenso lavoro fatto per la promozione del territorio, che ha portato alla costituzione di un gruppo coeso di commercianti di Castelnovo Monti impegnati attivamente nella valorizzazione commercio e turismo locali”.

“Bismantova Cos&Play è la prima edizione di un evento di grande interesse per il territorio – ha aggiunto Chiara Borghi, Assessore ad Ambiente, Turismo e Commercio del Comune di Castelnovo Monti – Proporrà infatti tante occasioni non solo connesse al mondo comics, ma anche per mostrare la bellezza, l’ospitalità, le opportunità commerciali e turistiche del nostro paese. Visto il richiamo e il successo che questo genere di iniziative ha in tutta Europa, penso che possa essere un’ottima opportunità anche per Castelnovo Monti, per la quale l’Amministrazione Comunale desidera ringraziare i commercianti”.

Da non perdere le numerose postazioni di giochi da tavolo allestite dall’Associazione Gilda dei Bardi, in collaborazione con alcune associazioni del circuito MoRe Games. Sul palco si alterneranno interventi inerenti al mondo comics and games, esibizioni a tema cartoni animati, film e serie TV, gruppi musicali del territorio; saranno inoltre presenti ospiti importanti, quali la 501st Legion Italica Garrison e la Rebel Legion, lo staff di animazione della BHC e famosi cosplayer italiani in giuria, per aggiudicare i premi della gara di cosplaying. I ristoratori e i commercianti locali garantiranno punti ristoro e shopping grazie anche alla rete del Centro Commerciale Naturale e sarà anche possibile conoscere tanti espositori con oggettistica e gadget a tema.

Durante i due giorni tutti avranno la possibilità di sperimentare anche combattimenti con spade laser, workshop di modellismo, climbing e in pineta sarà allestita una postazione softair gestita dagli ideatori del Parco Avventura Cerwood. Sabato sera infine la festa continuerà con musica fino a tarda notte, tutto sempre grazie alla collaborazione tra organizzatori ed esercenti del territorio.

Per info e programma completo:

www.facebook.com/Bismantova.Cos.Play e www.comune.castelnovo-nemonti.re.it